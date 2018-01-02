"Вольфсбург" продлил контракт с Арнольдом

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"Вольфсбург" продлил контракт с Арнольдом

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Максимилианом Арнольдом.

23-летний футболист заключил с "волками" соглашение до лета 2022 года. При этом в договоре нет пункта о сумме отступных за хавбека.

Арнольд является воспитанником "Вольфсбурга", за основную команду выступает с 2011 года, сыграл 176 матчей и забил 23 гола.

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