"Вольфсбург" проиграл "Шальке" из-за автогола в конце матча

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"Вольфсбург" проиграл "Шальке" из-за автогола в конце матча

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" в гостях взял верх над "Вольфсбургом". Исход матча решил автогол защитника "волков" Робина Кнохе.

"Вольфсбург" – "Шальке" - 0:1

Гол: Кнохе, 86 (автогол) - 0:1.

"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Виллиам, Верхаг (Штеффен, 90), Кнохе, Гилавоги, Базур (Осимхен, 80), Арнольд, Дидави, Брекало (Ориги, 89), Димата.

"Шальке": Фэрманн, Настасич, Налдо, Очипка, Калиджури, Майер, Стамбули (Инсуа, 64), Харит (Эмболо, 60), Горетцка, Бенталеб, Бургшталлер (Ди Санто, 80).

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