"Вольфсбург" пытается купить хавбека "Милана"

"Вольфсбург" намерен приобрести полузащитника "Милана" Сусо, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "волки" уже сделали предложение по трансферу 23-летнего испанца в размере 20 миллионов евро, однако итальянский клуб ответил отказом.

Впрочем, "Вольфсбург" планирует предпринять ещё одну попытку заполучить Сусо.

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