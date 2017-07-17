"Вольфсбург" пытается купить хавбека "Милана"

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"Вольфсбург" пытается купить хавбека "Милана"

"Вольфсбург" намерен приобрести полузащитника "Милана" Сусо, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "волки" уже сделали предложение по трансферу 23-летнего испанца в размере 20 миллионов евро, однако итальянский клуб ответил отказом.

Впрочем, "Вольфсбург" планирует предпринять ещё одну попытку заполучить Сусо.

Не пропустите: "Милан" отклонил предложение "Байера" по Сусо. | http://soccernews.ru

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