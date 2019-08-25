"Вольфсбург" разгромил "Герту" в матче 2-го тура чемпионата Германии
"Вольфсбург" крупно обыграл "Герту" в матче 2-го тура чемпионата Германии.
"Вольфсбург" с 6 баллами расположился на 4 месте Эредивизии. "Герта с 1 баллом занимает 11-ю позиция.
"Герта" - "Вольфсбург" - 0:3 (0:1)
Голы: Вегхорст, 9 (с пенальти) - 0:1, Брекало, 82 - 0:2, Руссийон, 90+1 - 0:3.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Калу (Редан, 70), Дарида (Зельке, 61), Дуда (Левен, 75), Груич, Ибишевич, Лукебакио.
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Мехмеди, 64), Шлагер (Герхардт, 84), Жуан Виктор (Брекало, 77), Вегхорст.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Байер Леверкузен
|2
|6
|5
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|7
|Вольфсбург
|1
|3
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|1
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0