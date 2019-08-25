"Вольфсбург" разгромил "Герту" в матче 2-го тура чемпионата Германии

"Вольфсбург" крупно обыграл "Герту" в матче 2-го тура чемпионата Германии.

"Вольфсбург" с 6 баллами расположился на 4 месте Эредивизии. "Герта с 1 баллом занимает 11-ю позиция.

"Герта" - "Вольфсбург" - 0:3 (0:1)

Голы: Вегхорст, 9 (с пенальти) - 0:1, Брекало, 82 - 0:2, Руссийон, 90+1 - 0:3.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Калу (Редан, 70), Дарида (Зельке, 61), Дуда (Левен, 75), Груич, Ибишевич, Лукебакио.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Мехмеди, 64), Шлагер (Герхардт, 84), Жуан Виктор (Брекало, 77), Вегхорст.

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