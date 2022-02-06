"Вольфсбург" разгромил "Гройтер Фюрт" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" на своем поле разгромил "Гройтер Фюрт" со счетом 4:1.
Победу "волкам" принесли дубль Астера Вранкса, голы Максимилиана Арнольда и Максимилиана Филиппа. В составе гостей отличился Бранимир Хргота.
"Вольфсбург", набрав 24 очка, вышел на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Гройтер Фюрт" с 10 очками остался на последней, 18-й позиции.
"Вольфсбург" – "Гройтер Фюрт" - 4:1 (1:1)
Голы: Вранкс, 7 - 1:0, Хргота, 44 (с пенальти) - 1:1, Вранкс, 49 - 2:1, Арнольд, 70 - 3:1, Филипп, 75 - 4:1
"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс (ван де Вен, 85), Борнаув, Лакруа, Штеффен (Руссийон, 65), Арнольд, Герхардт (Филипп, 65), Вранкс, Крузе (Вальдшмидт, 83), Винд (Бялек, 65).
"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Аста, Виргевер, Грисбек, Виллемс (Иттер, 79), Кристиансен (Рашль, 71), Зегуин, Тилльманн (Грин, 85), Дудзяк (Нильсен, 71), Левелинг, Хргота (Абиама,
79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20