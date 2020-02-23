"Вольфсбург" разгромил "Майнц" в матче Бундеслиги

В 23-м туре чемпионата Германии "Вольфсбург" разгромил "Майнц" со счетом 4:0. Победу "волкам" принес дубль Ренато Штеффена, а также голы Йосипа Брекало и Янника Герхардта.

Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Европы на два очка. "Майнц" остался на 15-й позиции.

"Вольфсбург" – "Майнц" - 4:0 (2:0)

Голы: Брекало, 21 - 1:0, Штеффен, 45 - 2:0, Герхардт, 49 - 3:0, Штеффен, 68 - 4:0

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Мбабу, Пауло Отавио, Брукс, Штеффен (Жоао Виктор, 71), Герхардт, Шлагер, Брекало (Карамоко, 82), Вегорст, Гинчек (Мехмеди, 74).

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