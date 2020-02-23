"Вольфсбург" разгромил "Майнц" в матче Бундеслиги
В 23-м туре чемпионата Германии "Вольфсбург" разгромил "Майнц" со счетом 4:0. Победу "волкам" принес дубль Ренато Штеффена, а также голы Йосипа Брекало и Янника Герхардта.
Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Европы на два очка. "Майнц" остался на 15-й позиции.
"Вольфсбург" – "Майнц" - 4:0 (2:0)
Голы: Брекало, 21 - 1:0, Штеффен, 45 - 2:0, Герхардт, 49 - 3:0, Штеффен, 68 - 4:0
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Мбабу, Пауло Отавио, Брукс, Штеффен (Жоао Виктор, 71), Герхардт, Шлагер, Брекало (Карамоко, 82), Вегорст, Гинчек (Мехмеди, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Хоффенхайм
|23
|34
|8
|Фрайбург
|23
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|23
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16