"Вольфсбург" разгромил "Майнц" в матче Бундеслиги

Теги вольфсбургмайнц 05

"Вольфсбург" разгромил "Майнц" в матче Бундеслиги

В 23-м туре чемпионата Германии "Вольфсбург" разгромил "Майнц" со счетом 4:0. Победу "волкам" принес дубль Ренато Штеффена, а также голы Йосипа Брекало и Янника Герхардта.

Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от зоны Лиги Европы на два очка. "Майнц" остался на 15-й позиции.

"Вольфсбург" – "Майнц" - 4:0 (2:0)
Голы: Брекало, 21 - 1:0, Штеффен, 45 - 2:0, Герхардт, 49 - 3:0, Штеффен, 68 - 4:0

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Мбабу, Пауло Отавио, Брукс, Штеффен (Жоао Виктор, 71), Герхардт, Шлагер, Брекало (Карамоко, 82), Вегорст, Гинчек (Мехмеди, 74).

Не пропустите: "Байер" обыграл "Аугсбург" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ

"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 49
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 23 48
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 23 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 43
6 Шальке Шальке 23 36
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
8 Фрайбург Фрайбург 23 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 23 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Кельн Кельн 22 26
14 Герта Герта 23 26
15 Майнц 05 Майнц 05 22 22
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 23 20
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 17
18 Падерборн Падерборн 23 16
Полная таблица

топ-5 тегов