"Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария обыграла "Герту"

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"Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария обыграла "Герту"

В матче 23-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" проиграла "Вольфсбургу".

Счет в матче открыл защитник гостей Янник Герхардт на 38-й минуте. Во второй части матча дубль оформил полузащитник "Вольфсбурга" Мехмеди.

"Боруссия" - "Вольфсбург" - 0:3. 

Голы: Герхардт, 38 - 0:1 Мехмеди, 68 - 0:2,  Мехмеди, 83 - 0:3.

"Боруссия М" Зоммер, Вендт, Эльведи, Гинтер, Джонсон, Нойхаус (Дрмич, 82), Крамер, Азар, Закария (Хофманн, 46), Херрманн (Плеа, 66), Штиндль.

 "Вольфсбург" Кастельс, Кнохе, Брукс, Руссийон, Герхардт, Штеффен(Реджбечай, 78), Арнольд, Брекало (Мехмеди, 64), Гилавоги, Виллиам, Вегорст (Клаус, 84).

В параллельном матче чемпионата "Бавария" с минимальным счетом обыграла "Герту". Голом отметился полузащитник Хави Маринес.

"Бавария" - "Герта" - 1:0.

Гол: Мартинес, 62 - 1:0.

"Бавария" - Нойер, Боатенг, Зюле, Алаба, Киммих, Горетцка (Алькантара, 46), Мартинес, Рибери (Коман, 58; Мюллер, 67), Хамес, Гнабри, Левандовски.

"Герта" - Ярстейн, Миттельштедт, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Груйич, Лазаро, Калу (Ястшембски, 79), Майер (Дардаи, 79), Дуда, Зельке.

"Бавария" набрав 51 балл, догнала дортмундскую "Боруссию" в турнирной таблице Бундеслиги.

А еще: Звезда "Баварии" установила личный анти-рекорд | http://soccernews.ru

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 48
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 36
6 Вольфсбург Вольфсбург 22 35
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 34
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
10 Герта Герта 22 32
11 Майнц 05 Майнц 05 22 27
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 25
13 Фрайбург Фрайбург 22 24
14 Шальке Шальке 22 23
15 Аугсбург Аугсбург 22 18
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
17 Ганновер 96 Ганновер 96 22 14
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