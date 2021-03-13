"Вольфсбург" разгромил "Шальке"

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"Вольфсбург" разгромил "Шальке"Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги. "Вольфсбург" принимал на своем поле "Шальке" и добился разгромной победы со счетом 5:0. Эта неудача стала 11-й подряд для гостей - именно столько матчей они не могут победить, причем 8 матчей из этой серии закончились поражениями. Команда из Гельзенкирхена продолжает находится на самом дне турнирной таблицы, занимая 18-е место и набрав лишь 10 очков. "Вольфсбург" закрепился на 3-й строчке, имея в своем активе 48 баллов.

"Вольфсбург" - "Шальке" 5:0 (1:0)

Голы: Мустафи, 32 (автогол) - 1:0, Вегорст, 51 - 2:0, Баку, 58 - 3:0, Брекало, 64 - 4:0, Филипп, 79 - 5:0

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Понграчич, Баку (Жоао Виктор, 72), Гилавоги, Мехмеди (Филипп, 72), Арнольд (Руссийон, 72), Герхардт, Брекало (Гинчек, 80), Вегорст (Бялек, 84).

"Шальке": Реннов, Виллиам, Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу (Хопп, 72), Шопф (Стамбули, 63), Сердар, Харит (Maden, 85), Раман (Очипка, 72).

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