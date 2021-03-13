"Вольфсбург" разгромил "Шальке"
Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги. "Вольфсбург" принимал на своем поле "Шальке" и добился разгромной победы со счетом 5:0. Эта неудача стала 11-й подряд для гостей - именно столько матчей они не могут победить, причем 8 матчей из этой серии закончились поражениями. Команда из Гельзенкирхена продолжает находится на самом дне турнирной таблицы, занимая 18-е место и набрав лишь 10 очков. "Вольфсбург" закрепился на 3-й строчке, имея в своем активе 48 баллов.
"Вольфсбург" - "Шальке" 5:0 (1:0)
Голы: Мустафи, 32 (автогол) - 1:0, Вегорст, 51 - 2:0, Баку, 58 - 3:0, Брекало, 64 - 4:0, Филипп, 79 - 5:0
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Понграчич, Баку (Жоао Виктор, 72), Гилавоги, Мехмеди (Филипп, 72), Арнольд (Руссийон, 72), Герхардт, Брекало (Гинчек, 80), Вегорст (Бялек, 84).
"Шальке": Реннов, Виллиам, Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу (Хопп, 72), Шопф (Стамбули, 63), Сердар, Харит (Maden, 85), Раман (Очипка, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20