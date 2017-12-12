"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (обзор)

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"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Германии между "Вольфсбургом" и "РБ Лейпциг" (1:1).

Видео: "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг".

 

Не пропустите: "Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 16 28
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Дортмунд 16 25
5 Айнтрахт Франкфурт 16 25
6 Боруссия Менхенгладбах 16 25
7 Байер Леверкузен 15 24
8 Хоффенхайм 15 23
9 Аугсбург 15 23
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 16 19
12 Герта 15 18
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 15 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
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