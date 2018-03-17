"Вольфсбург" – "Шальке" - 0:1 (обзор)

Теги вольфсбургшальке

"Вольфсбург" – "Шальке" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура немецкой Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Шальке".

Не пропустите: "Вольфсбург" проиграл "Шальке" из-за автогола в конце матча. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 26 44
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Гамбург 27 18
18 Кельн 26 17
Полная таблица

топ-5 тегов