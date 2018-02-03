"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 1:1, "Шальке" – "Вердер" - 1:2 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 1:1
"Шальке" – "Вердер" - 1:2
Не пропустите: "Шальке" уступил "Вердеру" и другие результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Герта
|21
|27
|11
|Ганновер 96
|20
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|21
|13