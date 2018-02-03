"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 1:1, "Шальке" – "Вердер" - 1:2 (обзоры)

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"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 1:1, "Шальке" – "Вердер" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 1:1 

"Шальке" – "Вердер" - 1:2

Не пропустите: "Шальке" уступил "Вердеру" и другие результаты 21-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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