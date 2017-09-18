"Вольфсбург" сменил главного тренера

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"Вольфсбург" сменил главного тренера

Руководство "Вольфсбурга" уволило с поста главного тренера Андриса Йонкера, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в этом сезоне. После 4 туров "Вольфсбург" с четырьмя очками занимает лишь 14 место в Бундеслиге.

Его преемником стал швейцарец Мартин Шмидт, подписавший с клубом двухлетний контракт.

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