"Вольфсбург" сохраняет интерес к Чалову

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"Вольфсбург" сохраняет интерес к Чалову

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов по-прежнему входит в сферу интересов "Вольфсбурга".

По информации Fussball Transfers, "волки" всерьёз рассматривают кандидатуру 22-летнего россиянина в качестве усиления атаки этим летом.

Ранее также сообщалось о желании "Байера" и "Хоффенхайма" видеть в своих рядах форварда армейцев.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

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