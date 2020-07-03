"Вольфсбург" сохраняет интерес к Чалову
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов по-прежнему входит в сферу интересов "Вольфсбурга".
По информации Fussball Transfers, "волки" всерьёз рассматривают кандидатуру 22-летнего россиянина в качестве усиления атаки этим летом.
Ранее также сообщалось о желании "Байера" и "Хоффенхайма" видеть в своих рядах форварда армейцев.
В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.
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