"Вольфсбург" стал еще одним участником 1/4 финала Кубка Германии

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"Вольфсбург" стал еще одним участником 1/4 финала Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Вольфсбург" на выезде обыграл "Нюрнберг" и вышел в четвертьфинал. Победу "волкам" принесли голы Феликса Удуохая и Даниэля Дидави.

"Нюрнберг" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:0)
Голы: Удуохай, 96 - 0:1, Дидави, 118 - 0:2

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Левен (Вернер, 82), Ляйбольд, Эвертон, Эррас (Каммербауэр, 105), Мевальд, Салли (Гисласон, 90), Беренс, Валентини, Исхак (Тойхерт, 116).

"Вольфсбург": Грюн, Удуохай, Тиссеран, Виллиам, Брума, Нтеп (Дидави, 65), Арнольд, Гилавоги, Малли (Юнг, 120), Димата (Герхардт, 103), Гомес (Ориги, 75).

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