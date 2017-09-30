"Вольфсбург" сыграл вничью с "Майнцом", "Айнтрахт" вырвал победу у "Штутгарта"
Представляем результаты 7-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" М – "Ганновер" 2:1
Голы: Гинтер, 67 - 1:0, Харник, 71 - 1:1, Азар (пен), 90 - 2:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Кюизанс (Закария, 79), Крамер, Джонсон (Грифо, 78), Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 63).
"Ганновер": Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус (Майер, 60), Швеглер, Бебу (Хюбнер, 90), Бакалож (Фюллькруг, 71), Караман, Харник.
Предупреждения: Швеглер (66), Вендт (68).
"Айнтрахт" – "Штутгарт" 2:1
Голы: Ребич, 42 - 1:0, Теродде, 61 - 1:1, Аллер, 90 - 2:1
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Таватха, Чендлер, Фалетт, Боатенг, Штендера (Медоевич, 62), Гачинович, де Гузман (Русс, 54), Ребич (Виллемс, 70), Аллер.
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски, Павар, Аколо (Офори, 81), Аскасибар (Брекало, 61), Бек (Теродде, 61), Аого, Донис, Гинчек.
Предупреждение: Аскасибар (33).
Удаление: Фалетт (64).
"Вольфсбург" – "Майнц" 1:1
Голы: Гилавоги, 55 - 1:0, Муто, 74 - 1:1
"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Иттер, Верхаг, Удуохай, Гилавоги (Базур, 80), Камачо, Дидави (Нтеп, 79), Блашчиковски, Малли, Ориги (Осимхен, 84).
"Майнц": Адлер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Максим, 59), Гбамен, Озтуналы (Онисиво, 84), Латца, Де Бласис (Фишер, 68), Муто.
Предупреждения: Гилавоги (7), Малли (43), Белль (49), Озтуналы (70), Донати (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Байер Леверкузен
|7
|8
|11
|Герта
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Гамбург
|7
|7
|16
|Вердер Бремен
|7
|4
|17
|Фрайбург
|6
|4
|18
|Кельн
|6
|1