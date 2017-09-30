"Вольфсбург" сыграл вничью с "Майнцом", "Айнтрахт" вырвал победу у "Штутгарта"

Теги айнтрахт франкфуртборуссия менхенгладбахвольфсбургмайнц 05

"Вольфсбург" сыграл вничью с "Майнцом", "Айнтрахт" вырвал победу у "Штутгарта"

Представляем результаты 7-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" М – "Ганновер" 2:1

Голы: Гинтер, 67 - 1:0, Харник, 71 - 1:1, Азар (пен), 90 - 2:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Кюизанс (Закария, 79), Крамер, Джонсон (Грифо, 78), Азар, Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 63).

"Ганновер": Чаунер, Антон, Остжолек, Корб, Сане, Клаус (Майер, 60), Швеглер, Бебу (Хюбнер, 90), Бакалож (Фюллькруг, 71), Караман, Харник.

Предупреждения: Швеглер (66), Вендт (68).


"Айнтрахт" – "Штутгарт" 2:1

Голы: Ребич, 42 - 1:0, Теродде, 61 - 1:1, Аллер, 90 - 2:1

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Таватха, Чендлер, Фалетт, Боатенг, Штендера (Медоевич, 62), Гачинович, де Гузман (Русс, 54), Ребич (Виллемс, 70), Аллер.

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Каминьски, Павар, Аколо (Офори, 81), Аскасибар (Брекало, 61), Бек (Теродде, 61), Аого, Донис, Гинчек.

Предупреждение: Аскасибар (33).

Удаление: Фалетт (64).


"Вольфсбург" – "Майнц" 1:1

Голы: Гилавоги, 55 - 1:0, Муто, 74 - 1:1

"Вольфсбург": Кастельс, Тиссеран, Иттер, Верхаг, Удуохай, Гилавоги (Базур, 80), Камачо, Дидави (Нтеп, 79), Блашчиковски, Малли, Ориги (Осимхен, 84).

"Майнц": Адлер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Максим, 59), Гбамен, Озтуналы (Онисиво, 84), Латца, Де Бласис (Фишер, 68), Муто.

Предупреждения: Гилавоги (7), Малли (43), Белль (49), Озтуналы (70), Донати (77).

Читайте также: Результативный Ярмоленко и невезучий Обамеянг: "Боруссия" обыграла "Аугсбург". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Байер Леверкузен 7 8
11 Герта 6 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Гамбург 7 7
16 Вердер Бремен 7 4
17 Фрайбург 6 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов