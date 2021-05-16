"Вольфсбург" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" и вышел в Лигу Чемпионов
Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с "Вольфсбургом" со счетом 2:2.
В первом тайме гостей вывел вперед Максимилиан Филипп, который сделал дубль. Во второй половине встречи равновесие восстановили Джайстин Клюйверт и Марсель Забитцер.
Несмотря на ничью, "Вольфсбург" гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов. "РБ Лейпциг" добился подобного права ранее.
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:2 (0:2)
Голы: Филипп, 12 - 0:1, Филипп, 45 - 0:2, Клюйверт, 51 - 1:2, Забитцер, 78 (с пенальти) - 2:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Конате (Упамекано, 63), Хенрихс (Анхелиньо, 46), Лаймер (Айдара, 46), Забитцер, Нкунку, Форсберг, Поульсен, Клюйверт (Хван Хи Чхан, 70).
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт, Шлагер, Филипп (Гилавоги, 79), Баку, Вегорст.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20