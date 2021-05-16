"Вольфсбург" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" и вышел в Лигу Чемпионов

Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с "Вольфсбургом" со счетом 2:2.

В первом тайме гостей вывел вперед Максимилиан Филипп, который сделал дубль. Во второй половине встречи равновесие восстановили Джайстин Клюйверт и Марсель Забитцер.

Несмотря на ничью, "Вольфсбург" гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов. "РБ Лейпциг" добился подобного права ранее.

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:2 (0:2)

Голы: Филипп, 12 - 0:1, Филипп, 45 - 0:2, Клюйверт, 51 - 1:2, Забитцер, 78 (с пенальти) - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Конате (Упамекано, 63), Хенрихс (Анхелиньо, 46), Лаймер (Айдара, 46), Забитцер, Нкунку, Форсберг, Поульсен, Клюйверт (Хван Хи Чхан, 70).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт, Шлагер, Филипп (Гилавоги, 79), Баку, Вегорст.

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