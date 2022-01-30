"Вольфсбург" усилился экс-форвардом сборной Германии

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"Вольфсбург" усилился экс-форвардом сборной Германии

Фото: твиттер "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вольфсбурга" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Униона" Макса Крузе.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с "волками" контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что Крузе ранее уже играл за "Вольфсбург" с 2015 по 2016 годы.

33-летний Крузе выступал за "Унион" с 2020 года. Всего он провел за клуб 45 матчей, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее также играл за "Вердер", "Санкт-Паули", "Фрайбург", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Фенербахче". За сборную Германии сыграл 12 матчей и забил 4 мяча.

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