"Вольфсбург" усилился экс-форвардом сборной Германии
Фото: твиттер "Вольфсбурга"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Вольфсбурга" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Униона" Макса Крузе.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с "волками" контракт до лета 2023 года. Стоит отметить, что Крузе ранее уже играл за "Вольфсбург" с 2015 по 2016 годы.
33-летний Крузе выступал за "Унион" с 2020 года. Всего он провел за клуб 45 матчей, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее также играл за "Вердер", "Санкт-Паули", "Фрайбург", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Фенербахче". За сборную Германии сыграл 12 матчей и забил 4 мяча.
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|М
|О
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20