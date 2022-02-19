"Вольфсбург" уступил "Хоффенхайму" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги

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В рамках 23-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.

"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:2

Голы: 0:1 – 4 Петерсен, 1:1 – 16 Грегорич, 1:2 – 26 Шлоттербек.

"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Хан, Моравек, Саренрен Базее, Варгас, Гюнтер, Груэсо, Дорш, Финнбогасон, Пепи, Грегорич, Нидерлехнер.

"Фрайбург": Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Гульде, Кюблер, Шаде, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен, Шмид, Хелер, Демирович, Петерсен.



"Арминия" – "Унион" - 1:0

Гол: 1:0 – 53 Окугава.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Рамуш, Барретт-Лаурсен, де Медина, Кастро, Шопф, Окугава, Василиадис, Кунце, Виммер, Клос, Крюгер, Зерра.

"Унион": Люте, Рюэрсон, Хайнц, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Гиссельманн, Мевальд, Эндо, Хедира, Премель, Фогльзаммер, Беренс, Беккер, Авонийи, Михель.



"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" - 1:2

Голы: 1:0 – 36 Винд, 1:1 – 73 Бруун Ларсен, 1:2 – 78 Крамарич.

"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Герхардт, Лукебакио, Нмеча, Арнольд, Филипп, Вранкс, Бялек, Крузе, Винд.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош, Нордтвейт, Кадержабек, Акпогума, Раум, Руди, Бруун Ларсен, Самассеку, Баумгартнер, Бебу, Крамарич, Даббур, Рюттер.



"Штутгарт" – "Бохум" - 1:1

Голы: 1:0 – 56, автогол Белла-Кочап, 1:1 – 90, пенальти Левен.

"Штутгарт": Мюллер, Штенцель, Антон, Мавропанос, Соса, Ито, Каразор, Томми, Ферстер, Эндо, Мангаля, Фюрих, Мвумпа (Мармуш, 20), Тиагу Томаш.

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Асано, Левен, Лосилла, Остерхаге, Польтер, Локадия, Пантович, Хольтманн, Антви-Аджей.

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