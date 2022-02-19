"Вольфсбург" уступил "Хоффенхайму" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Бундеслиги
В рамках 23-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.
"Аугсбург" – "Фрайбург" - 1:2
Голы: 0:1 – 4 Петерсен, 1:1 – 16 Грегорич, 1:2 – 26 Шлоттербек.
"Аугсбург": Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Хан, Моравек, Саренрен Базее, Варгас, Гюнтер, Груэсо, Дорш, Финнбогасон, Пепи, Грегорич, Нидерлехнер.
"Фрайбург": Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Гульде, Кюблер, Шаде, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Чжон Ву Ен, Шмид, Хелер, Демирович, Петерсен.
"Арминия" – "Унион" - 1:0
Гол: 1:0 – 53 Окугава.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Рамуш, Барретт-Лаурсен, де Медина, Кастро, Шопф, Окугава, Василиадис, Кунце, Виммер, Клос, Крюгер, Зерра.
"Унион": Люте, Рюэрсон, Хайнц, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Гиссельманн, Мевальд, Эндо, Хедира, Премель, Фогльзаммер, Беренс, Беккер, Авонийи, Михель.
"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" - 1:2
Голы: 1:0 – 36 Винд, 1:1 – 73 Бруун Ларсен, 1:2 – 78 Крамарич.
"Вольфсбург": Кастельс, Баку, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Герхардт, Лукебакио, Нмеча, Арнольд, Филипп, Вранкс, Бялек, Крузе, Винд.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош, Нордтвейт, Кадержабек, Акпогума, Раум, Руди, Бруун Ларсен, Самассеку, Баумгартнер, Бебу, Крамарич, Даббур, Рюттер.
"Штутгарт" – "Бохум" - 1:1
Голы: 1:0 – 56, автогол Белла-Кочап, 1:1 – 90, пенальти Левен.
"Штутгарт": Мюллер, Штенцель, Антон, Мавропанос, Соса, Ито, Каразор, Томми, Ферстер, Эндо, Мангаля, Фюрих, Мвумпа (Мармуш, 20), Тиагу Томаш.
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Асано, Левен, Лосилла, Остерхаге, Польтер, Локадия, Пантович, Хольтманн, Антви-Аджей.
Не пропустите: "Майнц" обыграл "Байер" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ
-
Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"
-
"Вольфсбург" уступил "Хоффенхайму" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"
-
Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи"
-
Френки де Йонг высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"
-
Фанаты "Ньюкасла" потроллили Зума из-за скандала с кошкой
-
"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Данджума
-
"Барселона" нацелилась на Анхелиньо
-
Карраскаль выбрал игровой номер в ЦСКА
-
"Ньюкасл" продлил беспроигрышную серию в АПЛ в матче с "Вест Хэмом"
-
Бербатов посоветовал сделать Роналду капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" определил главного кандидата на замену Симеоне
-
Карраскаль прокомментировал свой переход в ЦСКА
-
СМИ узнали подробности последней травмы Неймара
-
Френки де Йонг - о "Барселоне": "Я ожидал большего в плане трофеев"
-
"Бавария" ведёт переговоры с защитником "Торино"
-
ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"
-
"Монако" претендует на защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20