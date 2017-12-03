"Вольфсбург" уверенно разобрался с менхенгладбахской "Боруссией"

Теги вольфсбургборуссия менхенгладбах

"Вольфсбург" уверенно разобрался с менхенгладбахской "Боруссией"

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" разгромил "Боруссию" из Менхенгладбаха.

"Вольфсбург" – "Боруссия" М 3:0

Голы: Малли, 4 - 1:0, Дидави, 25 - 2:0, Гилавоги, 71 - 3:0

"Вольфсбург": Кастельс, Удуохай, Герхардт, Иттер (Виллиам, 63), Брукс, Дидави (Нтеп, 72), Гилавоги, Малли, Верхаг, Гомес, Ориги.

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Вестергор, Грифо, Закария, Азар (Дрмич, 83), Янчке (Кюизанс, 31), Штиндль, Раффаэл (Бобадилья, 83).

Предупреждения: Закария (45), Эльведи (61).

Читайте также: Боатенг принес "Айнтрахту" победу над "Гертой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 14 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 14 17
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 14 17
14 Майнц 05 14 15
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов