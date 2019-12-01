"Вольфсбург" в домашнем матче Бундеслиги проиграл "Вердеру"

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"Вольфсбург" в домашнем матче Бундеслиги проиграл "Вердеру"

"Вольфсбург" в домашнем матче Бундеслиги проиграл "Вердеру" (2:3).

В составе гостей отличились нападающий Милот Рашица и полузащитник Леонардо Биттенкурт

"Вольфсбург" - "Вердер" - 2:3 (1:2)

Голы: Рашица, 13 (с пенальти) - 0:1, Вегхорст, 36 - 1:1, Биттенкурт, 39 - 1:2, Виллиам, 73 - 2:2, Рашица, 83 - 2:3.

"Вольфсбург": Кастелс, Брума, Брукс, Кнохе (Гинчек, 73), Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 60), Арнольд, Жуан Виктор (Штеффен, 84), Вегхорст.

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Саджент, 76), Гросс, Классен, Биттенкурт (Ланг, 86), М.Эггештайн, Осако (Писарро, 78), Рашица.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Вольфсбург" занимает 9 место, "Вердер" расположился на 12 позиции.

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