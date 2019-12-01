"Вольфсбург" в домашнем матче Бундеслиги проиграл "Вердеру"
"Вольфсбург" в домашнем матче Бундеслиги проиграл "Вердеру" (2:3).
В составе гостей отличились нападающий Милот Рашица и полузащитник Леонардо Биттенкурт
"Вольфсбург" - "Вердер" - 2:3 (1:2)
Голы: Рашица, 13 (с пенальти) - 0:1, Вегхорст, 36 - 1:1, Биттенкурт, 39 - 1:2, Виллиам, 73 - 2:2, Рашица, 83 - 2:3.
"Вольфсбург": Кастелс, Брума, Брукс, Кнохе (Гинчек, 73), Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Мехмеди (Брекало, 60), Арнольд, Жуан Виктор (Штеффен, 84), Вегхорст.
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Саджент, 76), Гросс, Классен, Биттенкурт (Ланг, 86), М.Эггештайн, Осако (Писарро, 78), Рашица.
В турнирной таблице чемпионата Германии "Вольфсбург" занимает 9 место, "Вердер" расположился на 12 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|28
|2
|РБ Лейпциг
|13
|27
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|13
|22
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|13
|21
|9
|Вольфсбург
|12
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Аугсбург
|13
|14
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|14
|Майнц 05
|12
|12
|15
|Вердер Бремен
|12
|11
|16
|Герта
|13
|11
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5