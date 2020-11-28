"Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов
В стартовом матче 9-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" перестрелял "Вердер".
Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на пятое место. "Вердер" идет девятым.
"Вольфсбург" - "Вердер" 5:3
Голы: Битенкур, 13 - 0:1, Баку, 22 - 1:1, Брукс, 25 - 2:1, Мевальд, 35 - 2:2, Вегорст, 37 - 3:2, Брукс (аг), 47 - 3:3, Вегорст, 76 - 4:3, Бялек, 90 - 5:3
"Вольфсбург": Кастельс, Лакруа, Брукс, Руссийон (Пауло Отавио, 81), Баку, Арнольд, Брекало, Штеффен (Филипп, 65), Шлагер, Вегорст, Мехмеди (Бялек, 81).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Агу, 71), Эггештайн, Рашица (Чонг, 72), Мбом (Мевальд, 32), Гросс, Осако.
Удаление: Мевальд (80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20