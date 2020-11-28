"Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов

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"Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов

В стартовом матче 9-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" перестрелял "Вердер".

Благодаря победе "Вольфсбург" поднялся на пятое место. "Вердер" идет девятым.

"Вольфсбург" - "Вердер" 5:3

Голы: Битенкур, 13 - 0:1, Баку, 22 - 1:1, Брукс, 25 - 2:1, Мевальд, 35 - 2:2, Вегорст, 37 - 3:2, Брукс (аг), 47 - 3:3, Вегорст, 76 - 4:3, Бялек, 90 - 5:3

"Вольфсбург": Кастельс, Лакруа, Брукс, Руссийон (Пауло Отавио, 81), Баку, Арнольд, Брекало, Штеффен (Филипп, 65), Шлагер, Вегорст, Мехмеди (Бялек, 81).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Битенкур (Агу, 71), Эггештайн, Рашица (Чонг, 72), Мбом (Мевальд, 32), Гросс, Осако.

Удаление: Мевальд (80).                 

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