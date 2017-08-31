"Вольфсбург" взял в аренду Ориги

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда Дивока Ориги в "Вольфсбург".

"Волки" арендовали 22-летнего бельгийца на один сезон. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, сыграл 77 матчей и забил 21 гол.

Стоит отметить, что в борьбе за игрока сборной Бельгии "Вольфсбург" опередил "Тоттенхэм", "Монако" и "Интер". | http://soccernews.ru