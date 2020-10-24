"Волгарь" обыграл "Спартак-2" в ФНЛ. Москвичи проиграли 4-й матч подряд
В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги астраханский "Волгарь" на своем поле обыграл московский "Спартак-2" со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Артема Погосова и Дмитрия Воробьева с пенальти. Для москвичей поражение стало четвертым подряд.
Благодаря победе "Волгарь" поднялся на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Спартак-" остался на 6-й позиции.
"Волгарь" (Астрахань) - "Спартак-2" (Москва) - 2:0 (0:0)
Голы: Погосов, 60 - 1:0, Воробьев, 80 (с пенальти) - 2:0
"Спартак-2": Акмурзин, Миронов (Виталий Шитов, 85), Петрунин, Воропаев, Дьяков, Ходорченко, Денисов, Лайкин (Бакалюк, 38), Муминов, Ташаев (Данилин, 81), Осмоловский (Владислав Шитов, 66)
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