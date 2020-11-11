"Волгарь" разгромил "Акрон", "Текстильщик" оказался сильнее "Балтики" и другие итоги матчей ФНЛ
Подошли к концу несколько матчей 21-го тура ФНЛ, по итогам которых "Енисей" проиграл "Томи", "Волгарь" разгромил "Акрон", а "Текстильщик" на своем поле победил "Балтику".
"Енисей" - "Томь" - 0:1 (0:0)
Гол: Шалаев, 82.
"Енисей": Ребров, Кичин, Цховребов, Сухомлинов (Лескано, 46), Рукас, Марков (Абрамов, 72), Ланин, Песиков (Раздорских, 63), Глушков (Иванов, 89), Зотов (Сахаров, 56), Саная.
"Томь": Вавилин, Денисов, Синяк, Зуев, Лапшов, Андреев (Дмитриев, 81), Баляйкин, Осучукву, Талалай (Шалаев, 73), Эннин (Мильдзихов, 88), Визнович (Киреенко, 75).
"Акрон" - "Волгарь" - 0:3 (0:3)
Голы: Воробьев, 15 (с пенальти) - 0:1, Локтионов, 23 - 0:2, Лобкарев, 40 - 0:3.
"Акрон": Нестеренко, Киряков, Друковский (Иванников, 29), Морозов (Елеев, 46), Жестоков, Верхунов, Газданов, Чудин (Эмини, 76), Герюгов (Малаховский, 65), Потапов (Яцкий, 84), Делькин.
"Волгарь": Саганович, Лобкарев (Гасилин, 67), Козлов, Ведерников (Корнюшин, 70), Локтионов, Журавлев, Емельянов, Полубояринов (Бутенко, 61), Болонин, Погосов (Пугачев, 82), Воробьев (Белоус, 86).
"Текстильщик" - "Балтика" - 1:0 (1:0)
Гол: Морозов, 12.
"Текстильщик": Смирнов, Морозов, Фомин, Макушкин, Обивалин, Батов, Сидоров (Губочкин, 83), Горюшкин, Мнацаканян (Маричев, 68), Аппаев, Альшанский (Бачинский, 46).
"Балтика" (Калининград): Волк, Тишкин, Юрганов, Мещанинов, Джамилов (Кузьмин, 69), Казаев, Альшин, Шаваев, Гелоян, Дудиев, Аллеф (Маркович, 70).
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