"Волгарь" разгромил "Краснодар-2" и другие итоги матчей 1-го тура ФНЛ

Теги факелволгарь-газпромчайка песчанокопское

"Волгарь" разгромил "Краснодар-2" и другие итоги матчей 1-го тура ФНЛ

"Краснодар-2" проиграл "Волгарю" в матче 1-го тура ФНЛ.

В составе хозяев голами отметились Роман Локтионов, Артем Погосов и Виктор Сергеев.

"Волгарь" - "Краснодар-2" - 3:0 (0:0)

Голы: Локтионов, 45 (пенальти) - 1:0, Погосов, 59 -2:0, Сергеев, 86 - 3:0

В параллельных матчах турнира "Факел" минимально обыграл "Акрон", а "Нефтехимик" и "Чайка" обменялись голами.

"Факел" - "Акрон" - 1:0 (0:0)

Голы: Акбашев, 78 (пенальти) - 1:0

"Нефтехимик" - "Чайка" - 1:1

Голы: Губаев, 60 - 1:0, Глашков, 79 - 1:1

Не пропустите: Юран рассказал о своём увольнении из "Химок". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга

"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов