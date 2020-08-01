"Волгарь" разгромил "Краснодар-2" и другие итоги матчей 1-го тура ФНЛ

"Краснодар-2" проиграл "Волгарю" в матче 1-го тура ФНЛ.

В составе хозяев голами отметились Роман Локтионов, Артем Погосов и Виктор Сергеев.

"Волгарь" - "Краснодар-2" - 3:0 (0:0)

Голы: Локтионов, 45 (пенальти) - 1:0, Погосов, 59 -2:0, Сергеев, 86 - 3:0

В параллельных матчах турнира "Факел" минимально обыграл "Акрон", а "Нефтехимик" и "Чайка" обменялись голами.

"Факел" - "Акрон" - 1:0 (0:0)

Голы: Акбашев, 78 (пенальти) - 1:0

"Нефтехимик" - "Чайка" - 1:1

Голы: Губаев, 60 - 1:0, Глашков, 79 - 1:1

Не пропустите: Юран рассказал о своём увольнении из "Химок". | http://soccernews.ru