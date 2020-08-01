"Волгарь" разгромил "Краснодар-2" и другие итоги матчей 1-го тура ФНЛ
"Краснодар-2" проиграл "Волгарю" в матче 1-го тура ФНЛ.
В составе хозяев голами отметились Роман Локтионов, Артем Погосов и Виктор Сергеев.
"Волгарь" - "Краснодар-2" - 3:0 (0:0)
Голы: Локтионов, 45 (пенальти) - 1:0, Погосов, 59 -2:0, Сергеев, 86 - 3:0
В параллельных матчах турнира "Факел" минимально обыграл "Акрон", а "Нефтехимик" и "Чайка" обменялись голами.
"Факел" - "Акрон" - 1:0 (0:0)
Голы: Акбашев, 78 (пенальти) - 1:0
"Нефтехимик" - "Чайка" - 1:1
Голы: Губаев, 60 - 1:0, Глашков, 79 - 1:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22