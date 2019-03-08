"Волгоград-Арена" - лучший стадион 2018 года, ещё два российских сооружения - в тройке

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"Волгоград-Арена" - лучший стадион 2018 года, ещё два российских сооружения - в тройке

"Волгоград-Арена" признана лучшим стадионом 2018 года по версии портала StadiumDB - одного из ведущих сайтов мира, посвящённых футбольным аренам.

В голосовании "Волгоград-Арену" поддержали 68213 человек, второе и третье место также достались российским сооружениям - "Самара-Арене" (48249) и стадиону "Нижний Новгород" (39704).

Напомним, что все три стадиона принимали матчи Чемпионата Мира 2018 года.

Стоит отметить, что победителя выбирали из новых арен, то есть построенных недавно, поэтому многие комплексы не принимали участие в голосовании.

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