"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"
"Барселона" – "Рома"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона, Испания)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Данни Маккели (Голландия)
Двумя матчами в среду продолжатся первые игры 1/4 финала в Лиге Чемпионов. Один из них пройдет на "Камп Ноу", где "Барселона" будет принимать итальянскую "Рому". Однозначным фаворитом предстоящей встречи выступает лидер испанской Ла Лиги, который находится в отличной спортивной форме и имеет шансы в текущем сезоне сделать требл. Римляне же проводят неплохой второй круг, однако будущие гости заметно уступают сопернику, как в игровых компонентах, так и по составу.
Каталонский клуб ровно проводит нынешний сезон. В чемпионате Испании у команды нет никаких проблем. За 30 сыгранных туров "Барселона" не потерпела ни одного поражения, а ближайший преследователь, которым является "Атлетико", отстает уже на девять пунктов.
Не менее убедительно выглядели "сине-гранатовые" и в Лиге Чемпионов. За шесть поединков группового этапа каталонцы пропустили только один гол, правда и забили только девять. В основном "Барселона" в группе забивала в домашних стенах. На "Камп Ноу" каталонцы нанесли поражение "Ювентусу" (3:0), "Спортингу" (2:0) и "Олимпиакосу" (3:1). Именно благодаря домашней победе со счетом 3:0 прошла команда Эрнесто Вальверде и "Челси" в предыдущем раунде турнира.
Лионель Месси восстановился после травмы, приняв участие в матче против "Севильи" в прошедшую субботу. Более того, он забил второй гол своей команды, принеся "Барселоне" ничью (2:2). Под вопросом участие в предстоящем поединке Серхио Бускетса, Люка Диня и Серхи Сампера. Филиппе Коутиньо не сыграет в этом матче, поскольку был заигран за "Ливерпуль".
У римлян сезон складывается намного сложнее. В Серии А римский клуб далек от борьбы за чемпионский титул. "Рома" сейчас идет на третьей строчке, однако от лидера отстает уже на 18 очков. Главной задачей в национальном чемпионате будет удержаться в первой четверке, ведь "Интер" и "Лацио" всего в нескольких очках позади.
В последнем матче Серии А римляне сыграли вничью с "Болоньей" (1:1). На 17-й минуте Найнгголан получил травму и был заменен, поэтому пока неизвестно, сможет ли он помочь своей команде на "Камп Ноу".
Что же касается непосредственно Лиги Чемпионов, то здесь "волки" на пути к четвертьфиналу сначала преодолели непростой групповой этап, опередив "Челси", "Атлетико" и "Карабах", после чего в 1/8 финала не без проблем, но все-таки переиграли "Шахтер" за счет домашней победы.
В последний раз команды встречались между собой на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2015/16. Первый матч в Риме завершился вничью (1:1). Зато в ответном поединке "Барселона" при своих болельщиках уничтожила "Рому" со счетом 6:1, пропустив единственный гол от Джеко на 92-й минуте, который ничего уже не решал.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Ромы":
"Рома" дважды в истории доходила до четвертьфинала и оба раза не сумела пройти дальше
"Барселона" не проигрывает дома в Лиге Чемпионов на протяжении 25 игр
В пяти последних матчах на "Камп Ноу" каталонцы пропустили один мяч
Беспроигрышная серия римлян длится 5 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Барселона": тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Иньеста, Ракитич, Дембеле, Л.Суарес, Месси.
"Рома": Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Стротман, Наингголан, Эль-Шаарави, Перотти, Джеко.
Прогноз на матч "Барселона" – "Рома":
"Барселона" не проигрывает на своем поле в текущем сезоне. На "Камп Ноу" каталонцы в 10 из последних 12 поединков сохранили ворота на замке. "Рома" не проигрывает в последних пяти матчах, обыграв "Наполи" и донецкий "Шахтер". Тем не менее, стоит напомнить о том, что "Барселона" крупно обыграла римлян в их последней встрече в столице Каталонии, и очевидно, что подопечные Эрнесто Вальверде подходят к этому матчу в статусе безоговорочного фаворита.
Не сомневаются в успехе "Барселоны" и букмекеры, принимая ставки на победу хозяев поля с коэффициентом – 1.23. Вероятность другого результата весьма низкая: на ничью, в среднем – 7.00 баллов, а на успех гостей средний коэффициент – 13 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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