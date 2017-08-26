Волшебная пятка Левандовски: "Бавария" не без труда одерживает победу над "Вердером"

Мюнхенцы и бременцы совершенно по-разному начали свои выступления в Бундеслиге в этом сезоне: "Бавария" в первом туре без проблем одолела "Байер", в то время как их сегодняшний оппонент бесславно уступил "Хоффенхайму". Отчетный поединок также не обещал "Вердеру" ничего хорошего, ведь с "Баварией" тягаться ей уж точно не под силу.

Стартовые составы команд не вызвали никакого удивления: хозяева вышли с пятью номинальными защитниками, в то время у "Баварии" ожидаемо на поле появилось трио Рибери-Роббен-Левандовски, а в ворота вернулся Мануэль Нойер, наконец восстановившийся после травмы.

Со стартового свистка гости рьяно бросились вперед и за первые 10 минут создали три убойных момента. Сперва Матс Хуммельс после подачи с углового пробил чуть выше ворот соперника, а чуть позже Арьен Роббен хлестким ударом проверил готовность вратаря "Вердера". Ближе всех к голу был новичок команды Корентен Толиссо, который попал в перекладину, пробивая с убойной позиции уже во время следующей атаки гостей.

Весь первый тайм баварцы продолжали нагнетать обстановку у ворот Иржи Павленка, а самую хорошую возможность для взятия ворот упустил все тот же Роббен, после удара которого на 38-й минуте мяч прошел в сантиметрах от штанги. Что касается хозяев, то они лишь один раз серьезно угрожали владениям Мануэля Нойера, опасно разыгрывая угловой в средине тайма.

Во второй половине матча "Баварии" также не удалось забить быстрый гол, а ее соперник все чаще начинал задумываться об атаке, чувствуя себя увереннее с каждой минутой. За полчаса до окончания поединка начинало казаться, что "Вердер" действительно может отобрать очки у чемпиона страны, который не выглядел уже столь убедительно, как в дебюте встречи.

Однако, на 72-й минуте "Бавария" забила. Вышедший на замену Кингсли Коман здорово повозил оппонента на фланге, после чего выполнил прострел на Роберта Левандовски, который эффектным ударом пяткой переправил мяч в сетку соперника. После этого "Вердер" откровенно посыпался, а девятый номер гостей спустя три минуты сумел оформить дубль, отправив мяч между ног Павленка.

Таким образом, мюнхенцы одерживают вторую победу подряд, возглавляя турнирную таблицу, в то время как "Вердер" пока еще не набрал ни одного очка. Правда, если подопечные Александра Нури в дальнейшем будут играть также неплохо, как сегодня, то беспокоится за дальнейшую судьбу бременцев не придется.

"Вердер" – "Бавария" – 0:2

Голы: Левандовски, 72 – 0:1; Левандовски 75 – 0:2;

"Вердер": Павленка – Гебре Селасси, Бауэр, Сане, Велькович, Аугустинссон – М. Эггештайн (Баргфреде, 76), Дилэйни, Гондорф (Каинц,77) – Бартельс (Й. Эггештайн, 84), Крузе

"Бавария": Нойер – Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих – Видаль (Руди, 85), Толиссо – Рибери (Мюллер, 73), Тьяго, Роббен (Коман,64) – Левандовски

Предупреждения: Эггештайн, 32 – Видаль, 60

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