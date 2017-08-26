Волшебная пятка Левандовски: "Бавария" не без труда одерживает победу над "Вердером"
Мюнхенцы и бременцы совершенно по-разному начали свои выступления в Бундеслиге в этом сезоне: "Бавария" в первом туре без проблем одолела "Байер", в то время как их сегодняшний оппонент бесславно уступил "Хоффенхайму". Отчетный поединок также не обещал "Вердеру" ничего хорошего, ведь с "Баварией" тягаться ей уж точно не под силу.
Стартовые составы команд не вызвали никакого удивления: хозяева вышли с пятью номинальными защитниками, в то время у "Баварии" ожидаемо на поле появилось трио Рибери-Роббен-Левандовски, а в ворота вернулся Мануэль Нойер, наконец восстановившийся после травмы.
Со стартового свистка гости рьяно бросились вперед и за первые 10 минут создали три убойных момента. Сперва Матс Хуммельс после подачи с углового пробил чуть выше ворот соперника, а чуть позже Арьен Роббен хлестким ударом проверил готовность вратаря "Вердера". Ближе всех к голу был новичок команды Корентен Толиссо, который попал в перекладину, пробивая с убойной позиции уже во время следующей атаки гостей.
Весь первый тайм баварцы продолжали нагнетать обстановку у ворот Иржи Павленка, а самую хорошую возможность для взятия ворот упустил все тот же Роббен, после удара которого на 38-й минуте мяч прошел в сантиметрах от штанги. Что касается хозяев, то они лишь один раз серьезно угрожали владениям Мануэля Нойера, опасно разыгрывая угловой в средине тайма.
Во второй половине матча "Баварии" также не удалось забить быстрый гол, а ее соперник все чаще начинал задумываться об атаке, чувствуя себя увереннее с каждой минутой. За полчаса до окончания поединка начинало казаться, что "Вердер" действительно может отобрать очки у чемпиона страны, который не выглядел уже столь убедительно, как в дебюте встречи.
Однако, на 72-й минуте "Бавария" забила. Вышедший на замену Кингсли Коман здорово повозил оппонента на фланге, после чего выполнил прострел на Роберта Левандовски, который эффектным ударом пяткой переправил мяч в сетку соперника. После этого "Вердер" откровенно посыпался, а девятый номер гостей спустя три минуты сумел оформить дубль, отправив мяч между ног Павленка.
Таким образом, мюнхенцы одерживают вторую победу подряд, возглавляя турнирную таблицу, в то время как "Вердер" пока еще не набрал ни одного очка. Правда, если подопечные Александра Нури в дальнейшем будут играть также неплохо, как сегодня, то беспокоится за дальнейшую судьбу бременцев не придется.
"Вердер" – "Бавария" – 0:2
Голы: Левандовски, 72 – 0:1; Левандовски 75 – 0:2;
"Вердер": Павленка – Гебре Селасси, Бауэр, Сане, Велькович, Аугустинссон – М. Эггештайн (Баргфреде, 76), Дилэйни, Гондорф (Каинц,77) – Бартельс (Й. Эггештайн, 84), Крузе
"Бавария": Нойер – Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих – Видаль (Руди, 85), Толиссо – Рибери (Мюллер, 73), Тьяго, Роббен (Коман,64) – Левандовски
Предупреждения: Эггештайн, 32 – Видаль, 60
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|5
|Хоффенхайм
|2
|4
|6
|Шальке
|1
|3
|7
|Ганновер 96
|1
|3
|8
|Герта
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Вольфсбург
|2
|3
|11
|Фрайбург
|1
|1
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Майнц 05
|2
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0