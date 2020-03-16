Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!

Роналдиньо сложно описывать обычными словами. Рассказывать о нем – значит воспевать гения, который рождается раз в полвека. Это карьера человека, который имел все, но реализовала незначительный процент собственного потенциала. Он мог править годами, если бы не огромный соблазн перед земными наслаждениями. Бразилец обожает творить с мячом (пляж, футзал, обычная бутылка с импровизированными воротами-камнями), хотя и не считает футбол всей своей жизнью. Иначе, его гегемония не длилась бы всего два или три года. Но какие это были времена! Жоан Лапорта хорошо понимал, кого подписывает летом 2003-го. В Париже Диньйо имел репутацию гедониста. Бывший наставник ПСЖ Луис Фернандес называл его тактически недисциплинированным и склонным к светским тусовкам. "На собрании он развлекался с женщинами", – признается тренер. Похожий образ жизни не помешал ему стать лучшим после трансфера в "Барсу". Пути обоих пересеклись более чем своевременно.

Каталонцы находились на этапе перестройки. После лет депрессии "Король" озарил "Камп Ноу", как праздничная гирлянда, с улыбкой и магией. Его дебют стал красивой метафорой всего, что происходило с "блаугранас" дальше. Первый матч бразильца за "Барсу" вошел в историю как "Ночь Гаспачо". Аномально позднее время игры (1:05) заставляло клуб тщательно позаботиться о 80000 фанов, которые сидели на трибунах практически до рассвета. Холодный суп из тертых томатов в жаркое время года – самое оно. В эпицентре веселья и сюрреализма Рони продемонстрировал свою лучшую версию. Несмотря на ничейный результат (1:1) его фантастический мяч подарил надежду. Поведение звезды за пределами футбольного поля вызвало серьезные проблемы в первые сезоны. Роналдиньо был №1, поэтому боссы клуба закрывали глаза на деликатные моменты. Ему прощали все! Симптомы неминуемой разлуки появятся в 2006-м, когда воспитанник "Гремио" приведет "Кулес" к победе в Лиге Чемпионов. Каталонские СМИ охотились за ним на дискотеках. "Диньйо" на ударных – привычная картина для элитных заведений "Барсы". Ему больше не нужно прятать лицо за маской. Из ночных перформансов бразильца начинался утренний дайджест крупных изданий. Байки о гастроэнтерите как официальное объяснение отсутствия игрока на тренировках раздражали всех. С похожими манерами не хотел мириться Гвардиола. Он был первым, кто перестал публично прикрывать звезду. "Барса" волновалась из-за Месси, который рисковал попасть под негативное влияние своего "крестного отца" в раздевалке. Пеп принимает непростое решение избавиться от Роналдиньо!

Уход из "Барселоны" мог стать поворотным моментом в карьере "Волшебника", поводом для переосмысления ценностей, несмотря на то, что свободное падение началось задолго до 2008-го. "Диньйо" был из тех звезд, которые не считали деньги. Он не гнался за материальным. Вечеринки затягивались на несколько дней, но потом он возвращался и делал результат. Другое дело, что под этим гуляньями пряталась человек, который разрушал себя изнутри. Как-то один близкий друг посетил Ронни на Рождество и невероятно удивился – футболист находился в полном одиночестве. Рядом с ним не было даже родственников. Италия и Бразилия – это лишь вспышка таланта. Роналдиньо больше не демонстрировал стабильности, но все еще отличался не футбольной жизнью. Фанаты "Милана" выводили зубастика из ночного клуба за несколько дней до важного дерби, которое завершилось победой "Интера". Он едва держался на ногах. Этот инцидент стал последней каплей для руководства "россонери".

Барселона пыталась реабилитировать "Диньйо" в качестве функционера. Бразильцу предложили должность клубного посла, однако сотрудничество оказалась рекордно коротким. Вместо того, чтобы приехать на собственную презентацию, он гонял мяч с фанами на одном из пляжей Кастельдефельс. Саботаж, показалось на первый взгляд. Дальше – публичная поддержка Жаира Болсонару, ультраправого кандидата на президентских выборах в Бразилии. Это была мощная пощечина для "Барсы", ведь Ронни представлял каталонский гранд в Южной Америке. Проблемы с законом из-за липовых компаний завершили целую серию неудач. В конце концов под давлением правосудия, которое требовало заоблачных штрафов, он признал себя неплатежеспособным. "На моих банковских счетах осталось 6 евро", – обманывал футболист, чтобы избежать полного финансового коллапса. Тюрьму удалось лишь отсрочить. Сейчас судьба оказалась менее снисходительной. Роналдиньо и его брата бросили за решетку в Парагвае. Речь идет о мере пресечения. Оба пытались попасть на территорию соседней с Бразилией страны с фальшивыми паспортами. Пока идет судебный процесс, который обычно затягивается до шести месяцев, суперзвезда находится под одной крышей с наркодилерами и коррумпированными политиками. Адвокат пытается оправдать своего клиента умственной отсталостью: "Он – дурак. Нет никаких подводных камней". Зато сам Диньйо продолжает играть в футбол, будто ничего не случилось... с улыбкой и магией!

Игорь Малиенко | soccernews.ru