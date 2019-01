Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги

Вчера буквально все авторитетные английские издания взорвались заголовками, о том, что владелец футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха трагически погиб, разбившись на своем вертолете во время вылета с субботнего матча АПЛ между его клубом и лондонским "Вест Хэмом". Одной из причин падения вертолета называют неисправность в рулевом винте. Существует информация, что вместе с владельцем "лисов" на борту находились еще 4 человека, в том числе и дочь Шривадданапрабхи. На момент написания этой статьи официальной информации по поводу крушения еще не последовало. Однако для футбольных болельщиков будут важны в первую очередь не детали смерти, а животрепещущий вопрос "что же будет дальше?". Ведь тайского миллиардера сложно назвать денежным мешком. В первую очередь он является человеком, который очень много дал клубу, а также был непосредственно причастен к двум главным историческим успехам "Лестера" – чемпионству в АПЛ в сезоне 2015/16 и выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов годом позже.

Tragedy in Leicester. Fans offer tributes as club owner Vichai Srivaddhanaprabha is feared dead in a helicopter crash. Our thoughts with the Srivaddhanaprabha family and all those involved. pic.twitter.com/Mxn4iZox2g