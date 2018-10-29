Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги

Вчера буквально все авторитетные английские издания взорвались заголовками, о том, что владелец футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха трагически погиб, разбившись на своем вертолете во время вылета с субботнего матча АПЛ между его клубом и лондонским "Вест Хэмом". Одной из причин падения вертолета называют неисправность в рулевом винте. Существует информация, что вместе с владельцем "лисов" на борту находились еще 4 человека, в том числе и дочь Шривадданапрабхи. На момент написания этой статьи официальной информации по поводу крушения еще не последовало. Однако для футбольных болельщиков будут важны в первую очередь не детали смерти, а животрепещущий вопрос "что же будет дальше?". Ведь тайского миллиардера сложно назвать денежным мешком. В первую очередь он является человеком, который очень много дал клубу, а также был непосредственно причастен к двум главным историческим успехам "Лестера" – чемпионству в АПЛ в сезоне 2015/16 и выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов годом позже.

Tragedy in Leicester. Fans offer tributes as club owner Vichai Srivaddhanaprabha is feared dead in a helicopter crash. Our thoughts with the Srivaddhanaprabha family and all those involved. pic.twitter.com/Mxn4iZox2g — Goal (@goal) 28 жовтня 2018 р.

С чего все начиналось?

Прежде чем говорить о заслугах Вишая Шривадданапрабхи, стоит вспомнить несколько любопытных моментов из его биографии, которые можно считать поворотной точкой в истории этого человека и футбольного клуба "Лестер". Кто знает, если бы тайский миллиардер купил иной клуб (а он собирался "делать покупки" в Лондоне), субботнего крушения на вертолете, возможно, и не было бы. Но эффект бабочки никто не отменял! Итак, сезон 2004/2005. Футбольный клуб под названием "Лестер" несколько лет подряд с перерывом на один сезон был крепким середняком английской Премьер-лиги, однако несколькими месяцами ранее упал в Чемпионшип и теперь месит болото внизу второго по силе дивизиона Англии. Ситуация немного исправляется в сезоне 2009/10, когда клуб даже вышел в плей-офф Чемпионшипа, чтобы побороться за выход в Премьер-лигу, но проиграл итоговую борьбу своим соперникам.

Именно в этот момент на сцену и выходит Вишай Шривадданапрабха, пустивший поперед себе собственную компанию "King Power", которая стала спонсором "Лестера" в 2010 году. А спустя несколько недель тайский бизнесмен решился полностью выкупить "лисов" из владения серба Милана Мандарича. Кстати, во многих источниках сообщалось, что футбольный клуб должен был быть подарком для Шривадданапрабхи от его сына Айаватта, но, как видно сейчас, обошлось без подобных схем из выкрутасов. Собственно, уже в 2010 году Вишай стал полноправным владельцем английской команды и начал самостоятельно рулить клубом, пытаясь экономическими решениями вытащить "лисов" из середины Чемпионшипа и ворваться в элиту английского футбола.

Колоссальные деньги тайскому миллиардеру принесла его компания "King Power", основанная еще в 1989 года. Она представляет из себя сеть магазинов беспошлинной торговли, которые на текущий момент образовывают монополию в аэропортах одного из самых привлекательных азиатских направлений – в Бангкоке. Название сети магазинов дословно переводится как "власть короля". Имя было выбрано совершенно не случайно, ведь изначально "King Power" была поделена между Вишаем и тамошними управленцами туризма, являясь фактически организацией правящих элит. Дословная история остается за кадром, но известно, что благодаря искусственно уничтоженной конкуренции с подобными иностранными компаниями, чью продукцию таможенная служба Таиланда просто не пропускала через границу, Шривадданапрабха, а тогда еще Раксриаксорн от рождения (Шривадданапрабха - это что-то на подобии титула, который был дан миллиардеру королем Таиланда), сколачивал хорошие деньги со своих магазинов.

Именно потому, кстати, на первых парах Шривадданапрабха решил усыпать Чемпионшип нетипичными для него деньгами, приглашая в команду игроков и тренеров с именем. Самым знаменитым в данном плане является приглашение шведского тренера Свена-Йорана Эрикссена в 2010-2011 годах. Но успехом все эти авантюры не завершились, а потому тайский миллиардер решил стать на путь постепенного развития, который в будущем принес небывалые успехи некогда одной из худших команд Чемпионшипа.

Из грязи в князи

Постепенный путь развития привел клуб в Премьер-лигу спустя 11 лет. К тому моменту "Лестер" постепенно становился брендом, который активно продвигался на азиатском рынке, в особенности на родине владельца. "Лестер" пошел по пути грандов, которые пользовались стремительным ростом населения в Азии ради дополнительной прибыли и узнаваемости футбольного клуба в самых отдаленных уголках. Магазины "King Power" наполнялись официальной атрибутикой клуба, а азиатские туры команды стали нормой еще во времена Чемпионшипа. Именно в одном из них и началась та самая история "Лестера", которую уже невозможно забыть.

Но сначала команда была на грани вылета из Премьер-лиги уже в свой первый сезон после возвращения. В середине сезона "лисы" безбожно болтались в болоте зоне вылета и были списаны абсолютно всем. Ситуацию спас Найджел Пирсон, который после прихода на пост команды выдал серию из семи побед в девяти матчах и оставил команду в элите. Во время подготовки команды к следующему сезоне трое игроков команды – Адам Смит, Том Хоппер и сын главного тренера Джеймс Пирсон – затеяли сексуальные утехи, проще говоря - оргию, в одном из отелей Бангкока с тайской женщиной, отпуская при этом расистские шуточки. В этой истории был замешан и главный тренер, а видео приятного досуга попало в интернет вызвало небывалый скандал. Поначалу клуб обошелся расторжением контрактов с тремя "загульными" игроками, а чуть позже, чтобы не подрывать авторитет клуба, выгнали и главного тренера Найджела Пирсона. Шривадданапрабха поставил во главу угла интересы и престиж клуба, не боясь быть непонятым болельщиками, ведь они-то видели в персоне Пирсона спасителя, который должен был вести команду дальше.

Дальнейшая история не требует особого напоминания. 13 июля 2015 года на пост главного тренера "Лестера" был приглашен итальянец Клаудио Раньери, который не так давно вытащил из второй французской лиги "Монако" и привел его к второму месту в Лиге 1, но был уволен из-за "скучной" игры. В то же межсезонье были подписаны некоторые из творцов будущей победы в АПЛ: Роберт Хут, Кристиан Фукс, Синдзи Оказаки и, конечно же, тот, без кого победы не было бы – Н’Голо Канте. Деньги, кстати, идут отдельной полосой. За 8 лет Шривадданапрабха вложил в трансферы почти 400 млн евро (397,63 млн евро, если быть точным). При этом случались промахи, но основа чемпионского состава все же была отыскана и соткана из игроков французской лиги, которые не могли вырваться в свет, так как скауты просто не доезжали до них, или из ветеранов, которых уже списали. Отдельное спасибо владелец Лестера заслужил именно за организацию работы скаутов, которые нашли Мареза в "Гавре" и вытащили Канте из "Кана".

Все вышеперечисленное стало основой чемпионского "Лестера" образца сезона 2015/16. По его итогам владелец Шривадданапрабха щедро заплатил своему коллективу за трофей и за славу, подарив 19 игрокам новые синие BMW i8s. Деньги на это все появились прямо из воздуха, ведь сразу после победы владелец на радостях пошел в первое попавшееся казино и выиграл 2 млн долларов. Подобные истории встретишь не часто, но в "Лестере" она случилась. Шривадданапрабху, кстати, очень часто ставили в противоположность другому азиатскому бизнесмену Винсенту Тану, который "успешно" владеет "Кардифф Сити". Да, его состояние помогло валийской команде впервые в истории подняться в АПЛ, но методы продвижение клуба были абсолютно радикальными и безбашенными: в кратчайшие сроки были изменены клубные цвета, проведен полный ребрендинг и утеряна последняя капля болельщицкого одобрения, из-за чего многие фанаты даже начали возвращать свои абонементы на сезон. Впрочем, это уже совсем другая история.

Новейшая история и взгляд в будущее

После чемпионства и попадания в 1/4 финала Лиги Чемпионов, где триумфатору Раньери уже не было места из-за провала в начале сезона, "Лестер" постепенно выровнялся и стал тем, кем он и должен быть в текущей гонке АПЛ, где у всех есть много денег – середняком, который постоянно стремится выше. Больше 200 млн евро, которые были вложены в клуб после триумфа в чемпионате, не помогли "лисам" закрепится в первой четверке или хотя бы в шестерке. После увольнения Крейга Шекспира – наследника Раньери – Шривадданапрабха снова решил не размениваться и пригласил в клуб опытного французского специалиста Клода Пюэля, который вдоль и поперек изучил чемпионат родной страны, а перед вояжем в Лестер успел набраться опыта в южном британском городе Саутгемптон.

После гибели Вишая Шривадданапрабхи его идеи наверняка будут продолжены, ведь рядом с ним в роли вице-президента клубом рулил сын Айават Шривадданапрабха, который по логике вещей должен вступить на пост владельца и продолжать семейный бизнес. Обычно в таких материалах присутствует сильный конец, который пробирает читателя до самых клеток кожи, но в текущей ситуации это не совсем уместно. Вишая Шривадданапрабхи был один из тех управленцев, который любил свое дело и знал в нем толк. И, естественно, большая часть сказки сезона 2015/16 лежит именно на нем и на его решениях. А сейчас сказочнику пора уйти! Точнее, улететь на собственном голубом вертолете, как он это делал после каждого домашнего матча своей команды.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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