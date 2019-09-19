Волшебный финт из Кубка Бразилии (видео)

Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Марсело Сирино блеснул филигранной техникой во время матча Кубка Бразилии против "Интернасьонала".

Футболист одним ловким и хитрым движением оставил не у дел двоих соперников, после чего сделал голевую передачу. Зацените!

Atención a la obra de arte Marcelo Cirino para el gol de Rony, que le dio la #CopaDoBrasil a Athlético Paranaense. pic.twitter.com/JDSkd7x6qr — Cristian Armayo (@cristrcaf) September 19, 2019

Стоит отметить, что мяч, забитый после волшебного финта Сирино, стал победным в матче.

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