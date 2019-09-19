Волшебный финт из Кубка Бразилии (видео)

Теги атлетико паранаенсеинтернасьонал

Волшебный финт из Кубка Бразилии (видео)

Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Марсело Сирино блеснул филигранной техникой во время матча Кубка Бразилии против "Интернасьонала".

Футболист одним ловким и хитрым движением оставил не у дел двоих соперников, после чего сделал голевую передачу. Зацените!

Стоит отметить, что мяч, забитый после волшебного финта Сирино, стал победным в матче.

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