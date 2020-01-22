"Вообще убийство". Вратарь "Спартака" оценил сбор в ОАЭ



Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко поделился мнением об учебно-тренировочном сборе, который команда проводит в ОАЭ.

"Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще "убийство". Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне", - приводит слова Максименко официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Максименко провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах и пропустил 26 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

После 19 туров московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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