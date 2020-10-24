Вооружённые преступники ограбили дом Луки Тони

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Вооружённые преступники ограбили дом Луки Тони

Известный в прошлом итальянский форвард Лука Тони и его семья стали жертвами вооружённых грабителей.

В четверг вечером неизвестные с лыжными масками на лицах атаковали дом футболиста и забрали вещи, имевшие памятную ценность. Всего нападавших было трое.

43-летний Тони завершил карьеру в 2016 году. В его активе три выигранных клубных трофея с "Баварией" и триумф на ЧМ-2006 со сборной Италии.

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