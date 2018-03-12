Вооруженный владелец ПАОКа вышел на поле во время матча чемпионата

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Вооруженный владелец ПАОКа вышел на поле во время матча чемпионатаВладелец ПАОК Иван Саввиди вышел на поле во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК.

Руководитель клуба вышел на поле после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда. 

На фото видно, что на ремне Саввиди находилось оружие. 

Матч не был доигран Игра остановлена при счете 0:0. Инцидент произошел в дополнительное время.

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комментарии
Пачо

гопота)

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Хоффман

Походу хотел замочить арбитра.

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