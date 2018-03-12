Вооруженный владелец ПАОКа вышел на поле во время матча чемпионата

Владелец ПАОК Иван Саввиди вышел на поле во время матча 25-го тура чемпионата Греции против АЕК.

Руководитель клуба вышел на поле после того, как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда.

На фото видно, что на ремне Саввиди находилось оружие.

Матч не был доигран Игра остановлена при счете 0:0. Инцидент произошел в дополнительное время.

Και δεν σοκάρεται κανείς που ένας αγνώστου προελεύσεως ολιγάρχης κυκλοφορεί δημόσια με όπλο, όπως οι μαφιόζοι σε λατινοαμερικανικές χώρες;



«...Πίσω απ’ τ’ αυτάρεσκα αστειάκια μας η σήψη προχωρούσε...», θα 'λεγε ο Νιόνιος... pic.twitter.com/zLwnqgjvvu — Paschos (@Mandravelis) 11 марта 2018 г.

Читайте: Хачериди может перебраться в Грецию | http://soccernews.ru