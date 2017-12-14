Вопреки ожиданиям: "Кельн" дал бой "Баварии" на "Альянц-Арене"

В 16 туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала на домашней арене последнюю команду чемпионата – "Кельн". Целых 32 очка разделяло клубы в турнирной таблице перед отчетным матчем, и в сокращение столь внушительной разницы мало кто верил. Достаточно сказать, что место центрального нападающего в составе гостей занял номинально правый защитник Клютнер – это один из способов решения проблемы огромного количество травмированных в составе "козлов".

С первых минут начали мюнхенцы осаждать владения гостей: оказался "Кельн" прижат к своей штрафной, даже не помышляя об контратаках. Рибери и Мюллер запороли выходы один на один с Хорном, неудачно обработав мяч в концовке эпизодов. Разрывала на части "Бавария" оборону "козлов", однако последние все же выдержали этот стартовый натиск и сумели немного сбить темп игры. Пару раз даже на чужую половину поля выбрались гости, однако бесперспективно.

С течением времени атаки хозяев становились менее острыми, в то время как футболисты "Кельна" все увереннее себя чувствовали в контрнаступлениях, в одном из эпизодов Йойич пытался хитро перебросить Штраке с линии штрафной, однако не рассчитал силы, отправив сферу над перекладиной. В концовке тайма Бавария вновь прижала соперника к чужой штрафной, однако реальных шансов открыть счет у мюнхенцев не было.

В перерыве Хайнкес сделал сразу две неожиданных перестановки: покинули поле центральные полузащитники Видаль и Толиссо, вместо них появились более атакующие футболисты – Хамес и Коман. Вновь стали поддавливать мюнхенцы своих соперников, перейдя по сути на игру в три защитника, однако опасных моментов у ворот "Кельна" по-прежнему не возникало.

За полчаса до конца матча "Бавария" все же открыла счет: Боатенг с позиции опорника забросил мяч в центр штрафной, Мюллер сделал скидку головой на линию вратарской, а Левандовски отправил круглого в сетку – 1:0. Продолжили атаковать мюнхенцы, и вскоре Коман замыкал подачу Рафиньи с левого фланга, и лишь перекладина спасла "козлов". Было заметно желание хозяев забить еще один гол и решить все вопросы относительно победителя матча, однако футболисты "Кельна" грамотно оборонялись, забыв, правда, о необходимости сравнивать счет.

В концовке встречи "Бавария" старалась дорожить мячом, доводя до ума каждую из своих атак. В одном из моментов Хамес нанес красивый обводящий удар с линии штрафной – Хорн с трудом дотянулся до мяча. Гости ответили своим контрвыпадом, в результате Клютнер убрал на замахе двух защитников и выстрелил в дальний угол, и уже Штраке пришлось спасать свою команду. На последних минутах "козлы" показали даже некое подобие штурма, однако больше шансов забить у них больше не было.

"Бавария" – "Кельн" – 1:0

Голы: Левандовски, 60

"Бавария": Штарке, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Видаль (Коман, 46), Руди, Толиссо (Хамес, 46), Мюллер, Рибери (Киммих, 76), Левандовски.

"Кельн": Хорн, Соренсен, Хайнц, Мере, Хорн (Кушич, 76), Ольковски, Озджан, Леманн (Клеменс, 84), Хандверкер (Фюхрич, 67), Йойич, Клюнтер.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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