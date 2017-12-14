Вопреки ожиданиям: "Кельн" дал бой "Баварии" на "Альянц-Арене"

Теги бавария мюнхенкельн

Вопреки ожиданиям: "Кельн" дал бой "Баварии" на "Альянц-Арене"

В 16 туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала на домашней арене последнюю команду чемпионата – "Кельн". Целых 32 очка разделяло клубы в турнирной таблице перед отчетным матчем, и в сокращение столь внушительной разницы мало кто верил. Достаточно сказать, что место центрального нападающего в составе гостей занял номинально правый защитник Клютнер – это один из способов решения проблемы огромного количество травмированных в составе "козлов".

С первых минут начали мюнхенцы осаждать владения гостей: оказался "Кельн" прижат к своей штрафной, даже не помышляя об контратаках. Рибери и Мюллер запороли выходы один на один с Хорном, неудачно обработав мяч в концовке эпизодов. Разрывала на части "Бавария" оборону "козлов", однако последние все же выдержали этот стартовый натиск и сумели немного сбить темп игры. Пару раз даже на чужую половину поля выбрались гости, однако бесперспективно.

С течением времени атаки хозяев становились менее острыми, в то время как футболисты "Кельна" все увереннее себя чувствовали в контрнаступлениях, в одном из эпизодов Йойич пытался хитро перебросить Штраке с линии штрафной, однако не рассчитал силы, отправив сферу над перекладиной. В концовке тайма Бавария вновь прижала соперника к чужой штрафной, однако реальных шансов открыть счет у мюнхенцев не было.

В перерыве Хайнкес сделал сразу две неожиданных перестановки: покинули поле центральные полузащитники Видаль и Толиссо, вместо них появились более атакующие футболисты – Хамес и Коман. Вновь стали поддавливать мюнхенцы своих соперников, перейдя по сути на игру в три защитника, однако опасных моментов у ворот "Кельна" по-прежнему не возникало.

За полчаса до конца матча "Бавария" все же открыла счет: Боатенг с позиции опорника забросил мяч в центр штрафной, Мюллер сделал скидку головой на линию вратарской, а Левандовски отправил круглого в сетку – 1:0. Продолжили атаковать мюнхенцы, и вскоре Коман замыкал подачу Рафиньи с левого фланга, и лишь перекладина спасла "козлов". Было заметно желание хозяев забить еще один гол и решить все вопросы относительно победителя матча, однако футболисты "Кельна" грамотно оборонялись, забыв, правда, о необходимости сравнивать счет.

В концовке встречи "Бавария" старалась дорожить мячом, доводя до ума каждую из своих атак. В одном из моментов Хамес нанес красивый обводящий удар с линии штрафной – Хорн с трудом дотянулся до мяча. Гости ответили своим контрвыпадом, в результате Клютнер убрал на замахе двух защитников и выстрелил в дальний угол, и уже Штраке пришлось спасать свою команду. На последних минутах "козлы" показали даже некое подобие штурма, однако больше шансов забить у них больше не было.

"Бавария" – "Кельн" – 1:0

Голы: Левандовски, 60

"Бавария": Штарке, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Видаль (Коман, 46), Руди, Толиссо (Хамес, 46), Мюллер,  Рибери (Киммих, 76),  Левандовски.

"Кельн": Хорн, Соренсен, Хайнц, Мере, Хорн (Кушич, 76), Ольковски, Озджан, Леманн (Клеменс, 84), Хандверкер (Фюхрич, 67), Йойич, Клюнтер.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 16 38
2 Шальке 16 29
3 РБ Лейпциг 16 28
4 Байер Леверкузен 16 27
5 Хоффенхайм 16 26
6 Боруссия Дортмунд 16 25
7 Айнтрахт Франкфурт 16 25
8 Боруссия Менхенгладбах 16 25
9 Аугсбург 16 23
10 Ганновер 96 16 22
11 Герта 16 21
12 Вольфсбург 16 19
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 16 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 16 14
18 Кельн 16 3
Полная таблица

топ-5 тегов