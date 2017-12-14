Вопреки ожиданиям: "Кельн" дал бой "Баварии" на "Альянц-Арене"
В 16 туре немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала на домашней арене последнюю команду чемпионата – "Кельн". Целых 32 очка разделяло клубы в турнирной таблице перед отчетным матчем, и в сокращение столь внушительной разницы мало кто верил. Достаточно сказать, что место центрального нападающего в составе гостей занял номинально правый защитник Клютнер – это один из способов решения проблемы огромного количество травмированных в составе "козлов".
С первых минут начали мюнхенцы осаждать владения гостей: оказался "Кельн" прижат к своей штрафной, даже не помышляя об контратаках. Рибери и Мюллер запороли выходы один на один с Хорном, неудачно обработав мяч в концовке эпизодов. Разрывала на части "Бавария" оборону "козлов", однако последние все же выдержали этот стартовый натиск и сумели немного сбить темп игры. Пару раз даже на чужую половину поля выбрались гости, однако бесперспективно.
С течением времени атаки хозяев становились менее острыми, в то время как футболисты "Кельна" все увереннее себя чувствовали в контрнаступлениях, в одном из эпизодов Йойич пытался хитро перебросить Штраке с линии штрафной, однако не рассчитал силы, отправив сферу над перекладиной. В концовке тайма Бавария вновь прижала соперника к чужой штрафной, однако реальных шансов открыть счет у мюнхенцев не было.
В перерыве Хайнкес сделал сразу две неожиданных перестановки: покинули поле центральные полузащитники Видаль и Толиссо, вместо них появились более атакующие футболисты – Хамес и Коман. Вновь стали поддавливать мюнхенцы своих соперников, перейдя по сути на игру в три защитника, однако опасных моментов у ворот "Кельна" по-прежнему не возникало.
За полчаса до конца матча "Бавария" все же открыла счет: Боатенг с позиции опорника забросил мяч в центр штрафной, Мюллер сделал скидку головой на линию вратарской, а Левандовски отправил круглого в сетку – 1:0. Продолжили атаковать мюнхенцы, и вскоре Коман замыкал подачу Рафиньи с левого фланга, и лишь перекладина спасла "козлов". Было заметно желание хозяев забить еще один гол и решить все вопросы относительно победителя матча, однако футболисты "Кельна" грамотно оборонялись, забыв, правда, о необходимости сравнивать счет.
В концовке встречи "Бавария" старалась дорожить мячом, доводя до ума каждую из своих атак. В одном из моментов Хамес нанес красивый обводящий удар с линии штрафной – Хорн с трудом дотянулся до мяча. Гости ответили своим контрвыпадом, в результате Клютнер убрал на замахе двух защитников и выстрелил в дальний угол, и уже Штраке пришлось спасать свою команду. На последних минутах "козлы" показали даже некое подобие штурма, однако больше шансов забить у них больше не было.
"Бавария" – "Кельн" – 1:0
Голы: Левандовски, 60
"Бавария": Штарке, Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба, Видаль (Коман, 46), Руди, Толиссо (Хамес, 46), Мюллер, Рибери (Киммих, 76), Левандовски.
"Кельн": Хорн, Соренсен, Хайнц, Мере, Хорн (Кушич, 76), Ольковски, Озджан, Леманн (Клеменс, 84), Хандверкер (Фюхрич, 67), Йойич, Клюнтер.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory
опрос
главное
-
И все-таки Робин Гуд! "Ливерпуль" теряет очки в матче с "Вест Бромом"
-
"Милан" разгромил "Верону" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
-
Очередная победа "горожан": "Манчестер Сити" без проблем разгромил "Суонси"
-
"Реал" добывает волевую победу над "Аль-Джазирой" и выходит в финал Клубного Чемпионата Мира
-
Лучшие сольные голы 2017 года
Лента новостей
-
Обамеянг не покинет "Боруссию" в январе
-
"Челси" и "Монако" могут обменяться игроками
-
Рибери установил рекорд "Баварии"
-
Почеттино прокомментировал победу над "Брайтоном"
-
"Наполи" хочет продлить контракт с Алланом
-
Венгер приблизился к рекорду Реднаппа
-
Карпин может возглавить клуб из Казахстана
-
"Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии
-
Ди Мария хочет больше игровой практики в ПСЖ
-
Гаттузо: "Из Доннаруммы делают монстра"
-
Гвардиола: "Победы в 15 играх подряд дают нам большую уверенность"
-
Боатенг может покинуть "Баварию"
-
Зинченко дебютировал в английской Премьер-Лиге
-
Клопп: "Мы не использовали свои шансы, поэтому должны принять результат"
-
Десайи считает, что никто не должен отбирать у России право на проведение ЧМ
-
Венгер: "Мы много владели мячом, но я очень расстроен, ведь в концовке могли вообще проиграть"
-
"Монпелье" - "Лион" - 4:1 (обзор)
-
"Шальке" - "Аугсбург" - 3:2 (обзор)
-
"Страсбур" - ПСЖ - 2:4 (обзор)
-
"Ньюкасл" - "Эвертон" - 0:1, "Саутгемптон" - "Лестер" - 1:4 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|16
|38
|2
|Шальке
|16
|29
|3
|РБ Лейпциг
|16
|28
|4
|Байер Леверкузен
|16
|27
|5
|Хоффенхайм
|16
|26
|6
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|25
|9
|Аугсбург
|16
|23
|10
|Ганновер 96
|16
|22
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Вольфсбург
|16
|19
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|16
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|16
|15
|17
|Вердер Бремен
|16
|14
|18
|Кельн
|16
|3