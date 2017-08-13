Вопреки ожиданиям: "Локомотив" уступил "Тосно"
В рамках шестого тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" принимал на своем стадионе одного из аутсайдеров Премьер-Лиги - "Тосно". Серьезные кадровые проблемы преследуют "железнодорожников" в последнее время: по-прежнему вне заявки Ари и Фарфан. Но в составе "Локомотива" умеют забивать и защитники, да и в целом относительно фаворита матча вопросов ни у кого не возникало. "Тосно" в последнее время показывает очень содержательный и дисциплинированный футбол, так что и им вполне по силам было увезти очки с "РЖД Арены".
Матч начался на встречных курсах, но "Локомотив" постепенно обозначил преимущество, взяв мяч под свой контроль. Но первый по-настоящему опасный момент создали именно гости: после подачи с левого фланга Гилерме неудачно сыграл на выходе, мяч оказался у Чернова, который наносил удар с достаточно острого угла, но защитник успел накрыть мяч. В следующей атаке Дугалич после углового опасно бил по воротам соперника – немного неточно. Через несколько минут "Локомотив" ответил своей атакой: Антон Миранчук на левом фланге получил передачу от своего брата и тут же пробил в ближний угол ворот Юрченко, но голкипер тосненцев был на месте.
Игра на какое-то время успокоилась, команды стали больше фолить, что непосредственно сказывалось не создании остроты у обоих ворот. В концовке тайма "Локомотив" неожиданно создал очень опасный момент у ворот гостей: Владислав Игнатьев отменной передачей с правого фланга вывел Тарасова на ударную позицию, однако защитник тосненцев в последний момент бросился под этот мяч, который, в итоге, полетел мимо цели. В первом тайме зрители голов так и не увидели.
Второй тайм также начался в равной борьбе, но уже по истечении пяти минут "Тосно" вышел вперед: Чернов получил мяч на левом углу штрафной и тут же выстрелил с дальней дистанции, подставил Кверквелия голову, сильно изменив траекторию полета, в результате чего мяч залетел в правый угол ворот Гилерме – 0:1.
"Локомотив" активизировался, начал атаковать большими силами, но давление "железнодорожников" не давало результата. Тосно моментами отвечал своими атаками, которые также не несли особой опасности. В середине тайма "Локомотив" провел очень опасную атаку, в концовке которой Антон Миранчук оказался вблизи ворот "Тосно", после чего прострелил во вратарскую, и совсем немного не хватило Тарасову, чтобы замкнуть передачу.
Ближе к концовке встречи у футболистов "Локомотива" стали заканчиваться силы, возникло несколько игровых пауз по причине повреждений игроков. Уже в дополнительное время Дугалич вынес мяч из своей штрафной, в результате чего сферу подхватил Заболотный, который совершил рывок на несколько десятков метров, не стал сближаться с Гилерме и, пробив из-за пределов штрафной, поставил точку в матче – 0:2 в пользу "Тосно".
"Локомотив" – "Тосно" - 0:2
Голы: Чернов, 51 – 0:1, Заболотный, 95 - 0:2.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев (Корян, 89), Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Касаев (Михалик, 46), Денисов, Тарасов, Фернандеш, Миранчук Антон (Галаджан, 81), Миранчук Алексей.
"Тосно": Юрченко, Чернов, Дугалич, Галиулин, Шахов, Карницкий, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Мухаметшин (Казаев, 74), Роша, Марков (Мирзов, 55), Заболотный.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
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