"Вопрос на миллион долларов". Почеттино высказался о своем будущем

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"Вопрос на миллион долларов". Почеттино высказался о своем будущем
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино рассказал, что он пока не знает, какой клуб будет возглавлять в будущем.

"Это вопрос на миллион долларов. Мы с моим помощником каждый день обсуждаем наше будущее. Футбол приведет к тому, к чему хочет он, а не мы. Важно быть готовым к работе, когда этот момент настанет. Я готов принести пользу будущему клубу и игрокам", - цитирует Почеттино Cope.

Ранее сообщалось, что Почеттино в летнее трансферное окно может возглавить "Ньюкасл", если клуб купят саудовские инвесторы. Напомним, что последним клубом аргентинца был "Тоттенхэм". До этого он тренировал "Эспаньол" и "Саутгемптон".

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