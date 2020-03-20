Вопрос об изменении названия Евро-2020 еще не решен

В УЕФА сделали заявление касательно возможного переименования Евро-2020.

"Просим прощения за ошибку. Вопрос об изменении названия Евро еще не решался. Прошлый твит выложен по ошибке", - заявили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 сохранит название, несмотря на то, что турнир состоится в 2021 году.

Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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