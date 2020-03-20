Вопрос об изменении названия Евро-2020 еще не решен

Теги чемпионат европыуефа

Вопрос об изменении названия Евро-2020 еще не решен

В УЕФА сделали заявление касательно возможного переименования Евро-2020.

"Просим прощения за ошибку. Вопрос об изменении названия Евро еще не решался. Прошлый твит выложен по ошибке", - заявили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 сохранит название, несмотря на то, что турнир состоится в 2021 году.

Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона

В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов