Вопрос об изменении названия Евро-2020 еще не решен
В УЕФА сделали заявление касательно возможного переименования Евро-2020.
"Просим прощения за ошибку. Вопрос об изменении названия Евро еще не решался. Прошлый твит выложен по ошибке", - заявили в УЕФА.
Ранее сообщалось, что Евро-2020 сохранит название, несмотря на то, что турнир состоится в 2021 году.
Чемпионат Европы был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1