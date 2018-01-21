Воронин: "Бедный Смолов "поиграл" уже во всех топовых клубах Европы, но нигде так и не провел ни одного матча"

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин высказался о трансферной саге форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Ситуация со Смоловым напоминает мне российский сериал. Бедный Федя "поиграл" уже во всех топовых клубах Европы, но нигде так и не провел ни одного матча. Я сам очень жду и надеюсь, что Смолов действительно куда-то уедет. Хочу посмотреть на него в сильном чемпионате. Он этого действительно заслуживает. Последнее время стабильно играет в чемпионате России, два раза подряд становился лучшим бомбардиром, основной игрок сборной. Мы с ним на связи и я ему всегда говорил: "Если есть хороший вариант, надо уходить", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

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