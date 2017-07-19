Воронин: "Чемпионат Украины вернулся на 20 лет назад"
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал о плачевном состоянии чемпионата Украины.
"Я вообще не смотрю чемпионат Украины. Могу посмотреть матчи украинских команд в еврокубках разве что. В последние годы большой спад, мало команд, не всегда интересно смотреть.
Мы вернулись на 20 лет назад, когда распался Советский Союз и украинский футбол только становился. Его вывели на приличный уровень, приезжали звездные игроки. А теперь даже жалко ребят, которые здесь выступают" - приводят слова Воронина украинские СМИ.
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