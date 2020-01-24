Воронин: "Футбол - это Европа, а никак не Россия с Украиной"

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин считает, что молодым игрокам из РПЛ обязательно нужно попробовать свои силы в европейских клубах.

"Я всё время говорил, что для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Взять хотя бы нашу национальную команду, Украину, посмотрите, сколько там ребят выступают в различных чемпионатах. За счёт этого они прибавляют. Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в "Манчестер Сити". Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Там можно даже не получать игровое время, условно. Он молодой, у него вся жизнь ещё впереди. Лучше тренироваться в "Сити", чем играть в лучшем клубе России или Украины. Не хочу никого тут обидеть. Ты больше наберёшься опыта.

Когда ты выходишь на поле против команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ, забиваешь им и считаешь себя в порядке, а затем в составе национальной сборной сталкиваешься с Бельгией. А там ведь уровень совершенно другой, тебя начинают возить, и ты уже не знаешь, что с этим делать. В Европе ты с мастерами высокого класса играешь на каждой неделе, ты к ним ментально и физически уже готов. Взять хотя бы хоккей, где все стремятся попасть в НХЛ. А почему? Потому что там выступают все самые лучшие.

Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут - вернутся обратно. Футбол - это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50–60 тысяч человек", - сказал Воронин.

Стоит отметить, что 40-летний экс-нападающий почти всю карьеру провёл в Европе за исключением нескольких сезонов в московском "Динамо".

Воронин успел поиграть за такие клубы, как "Боруссия" Менхенгладбах, "Майнц", "Кёльн", "Байер", "Герта", "Фортуна" и "Ливерпуль".

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