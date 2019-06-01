Воронин: "Клопп, как игрок, был никакой"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал об уровне футболиста Юргене Клоппе, который в данный момент вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Чемпионов в качестве главного тренера.

"Как игрок, Клопп был никакой. Я ему все время говорил: "Как ты с таким уровнем сыграл 270 матчей во второй бундеслиге?". Мне вот непонятно, как", - приводят слова Воронина российские СМИ.

Клопп за свою карьеру выступал за "Пфорцхайм", "Айнтрахт", "Викторию Синдлинген", "Рот Вайсс" и "Майнц".

Финальный матч Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 июня. Начало встречи в 22:00 мск.

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