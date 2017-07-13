Воронин: "Мог устроить Смолова в "Боруссию"

Теги динамо москваандрей воронинборуссия дортмундфёдор смоловкраснодар

Воронин: "Мог устроить Смолова в "Боруссию"Бывший форвард "Динамо" Андрей Воронин рассказал о том, что год назад мог устроить форварда "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию".

"Если у Феди амбиции- то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни "Спартак", ни "Зенит" Смолову не нужны. Мне кажется, что все эти слухи - агентские игры. Парень только в футбол играть начал, и тут же начинают его дергать.

Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: "Давай устрою тебя в Дортмунд". Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах", - сказал он. 

Читайте: Тарханов: "Смолов не собирается менять клуб" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов