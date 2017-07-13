Воронин: "Мог устроить Смолова в "Боруссию"

Бывший форвард "Динамо" Андрей Воронин рассказал о том, что год назад мог устроить форварда "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию".

"Если у Феди амбиции- то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни "Спартак", ни "Зенит" Смолову не нужны. Мне кажется, что все эти слухи - агентские игры. Парень только в футбол играть начал, и тут же начинают его дергать.

Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: "Давай устрою тебя в Дортмунд". Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах", - сказал он.

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