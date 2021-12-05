Воронин оценил шансы Захаряна заиграть в "Барселоне"

Фото: инстаграм Арсена Захаряна/Автор неизвестен

Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин оценил шансы полузащитника Арсена Захаряна заиграть в "Барселоне", если его переход состоится.

"Захарян хочет в "Барселону"? Я тоже хочу. Но я его нигде не вижу, вижу его в "Динамо". Вот и всё. Может, он не факт, что будет в старте через неделю. Дай бог, чтобы это сбылось когда-нибудь, но сейчас для "Барсы" он сырой. Но в этом отрезке сезона я бы выделил Захаряна среди всех. Дай бог, чтобы он развивался, тогда Россия получит классного игрока", - приводит слова Воронина "Чемпионат".

18-летний Захарян является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с "бело-голубыми" действует до лета 2024 года.

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