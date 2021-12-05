Воронин оценил шансы Захаряна заиграть в "Барселоне"
Фото: инстаграм Арсена Захаряна/Автор неизвестен
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин оценил шансы полузащитника Арсена Захаряна заиграть в "Барселоне", если его переход состоится.
"Захарян хочет в "Барселону"? Я тоже хочу. Но я его нигде не вижу, вижу его в "Динамо". Вот и всё. Может, он не факт, что будет в старте через неделю. Дай бог, чтобы это сбылось когда-нибудь, но сейчас для "Барсы" он сырой. Но в этом отрезке сезона я бы выделил Захаряна среди всех. Дай бог, чтобы он развивался, тогда Россия получит классного игрока", - приводит слова Воронина "Чемпионат".
18-летний Захарян является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с "бело-голубыми" действует до лета 2024 года.
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|2
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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