Воронин опубликовал провокационный пост перед дерби "Спартак" - "Динамо"

Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин решил подлить масла в огонь накануне матча 15-го тура РПЛ против "Спартака".

Украинский специалист опубликовал подборку голов в ворота "красно-белых", в которых он поучаствовал.

"Повторим сегодня", - подписал Воронин ролик в инстаграме.

Столичное дерби состоится сегодня на "Открытие Арене" в 19:00 мск.

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