Воронин отклонил предложение "Динамо" войти в тренерский штаб Хохлова

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Воронин отклонил предложение "Динамо" войти в тренерский штаб Хохлова

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин мог войти в тренерский штаб московского "Динамо", который возглавляет Дмитрий Хохлов.

Как сообщают российские СМИ, "бело-голубые" пригласили 40-летнего специалиста, но тот ответил отказом, сославшись на занятость.

Напомним, что сейчас Воронин работает тренером-селекционером в сборной Украины.

Бывший нападающий выступал за "Динамо" с января 2010 года по май 2014 года, сыграл 87 матчей, забил 24 гола и сделал 20 ассистов.

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