Воронин отреагировал на информацию, что он пил с Селезневым перед матчем "Колоса"

Теги евгений селезнёвколос ковалёвка

Воронин отреагировал на информацию, что он пил с Селезневым перед матчем "Колоса"

Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что он употреблял алкогольные напитки с бывшим нападающим сборной Украины Евгением Селезневым накануне товарищеского матча ковалевского "Колоса", в котором должен был принять участие форвард.

"Я действительно встречался с Женей Селезневым — мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб", - приводит слова Воронина Sport24.

Ранее сообщалось, что Селезнев был отчислен из "Колоса". Футболист вышел в стартовом составе в товарищеском матче против белорусского "Руха", но был заменен всего через 10 минут.

Не пропустите: Селезнев - про свое исключение: "Пишут бред! Как я мог приехать пьяным на игру?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя"

Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов