Воронин отреагировал на информацию, что он пил с Селезневым перед матчем "Колоса"
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что он употреблял алкогольные напитки с бывшим нападающим сборной Украины Евгением Селезневым накануне товарищеского матча ковалевского "Колоса", в котором должен был принять участие форвард.
"Я действительно встречался с Женей Селезневым — мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб", - приводит слова Воронина Sport24.
Ранее сообщалось, что Селезнев был отчислен из "Колоса". Футболист вышел в стартовом составе в товарищеском матче против белорусского "Руха", но был заменен всего через 10 минут.
Не пропустите: Селезнев - про свое исключение: "Пишут бред! Как я мог приехать пьяным на игру?". | http://soccernews.ru
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