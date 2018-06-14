Воронин: "По составу, сборная России, конечно, сильнее, чем Саудовская Аравия"

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин поделился ожиданиями от стартового матча Чемпионата Мира, в котором сборная России сыграет против национальной команды Саудовской Аравии.

"Ожидания от игры? Если по составу, то сборная России, конечно, сильнее, чем Саудовская Аравия. Но все будет видно на футбольном поле. В первых играх всегда волнительно, так что самое главное - справиться психологически", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, сборная России уже прибыла на "Лужники". | soccernews.ru