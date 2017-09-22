Воронин поделился мнением об украинцах, которые играют в Бундеслиге

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Воронин поделился мнением об украинцах, которые играют в Бундеслиге

Скаут сборной Украины Андрей Воронин высказался об украинских футболистах, которые играют в Бундеслиге.

Андрея Ярмоленко сейчас очень интересный период в "Боруссии" - он только начинает свой путь в новом клубе, и для него все сейчас в в новинку. Два последних матча он провел здорово. Забил отличный гол "Тоттенхэму" в Лиге Чемпионов и результативно отыграл с "Кельном". Отдал голевую передачу и помог одному из партнеров заработать пенальти. В общем, был активен и выглядел хорошо.
 
Женя Коноплянка, можно сказать, закрепился в составе "Шальке", хотя и не попал в основу в недавней игре с "Баварией". Зато вышел во втором тайме и, как мне кажется, усилил игру своей команды. Хотя должен сказать на своем опыте, что с мюнхенским клубом играть всегда очень трудно. Да еще и в таком насыщенном графике.
 
Что касается Юрченко, то непонятно сегодняшнее отношение к футболисту в клубе. Тем более, после того, как он ярко и результативно провел межсезонье. О Юрченко все отзываются крайне положительно, и только тренер Хайко Херрлих почему-то не видит его в составе. Что ж, я сам долгие годы играл в Бундеслиге и хорошо знаю, каким может быть отношение к нашим футболистам, и насколько нелегко психологически любое недоверие со стороны наставника" - приводят слова Воронина украинские СМИ.

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