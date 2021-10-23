Воронин прокомментировал отказ Дзюбы от октябрьского вызова в сборную России
Фото твиттер "Динамо"
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин поделился мыслями о ситуации с неучастием форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в последних матчах сборной России.
Напомним, что 33-летний футболист сам отказался от октябрьского вызова в национальную команду, сославшись на неоптимальную физическую форму.
"У Дзюбы свой стиль игры. Каким Артём был, таким и остался. То, что писали, может и правда. Могу поверить в физическую усталость, потому что он провёл очень много игр. Он не молодеет, ему не 20 лет. Но, повторюсь, каким он был, такой и остался", - сказал Воронин.
Без Дзюбы российская сборная победила Словакию (1:0) и Словению (2:1), выйдя на первое место в отборочной группе ЧМ-2022.
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